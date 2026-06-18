Die beiden Schweizer Eishockey-Nationaltorhüterinnen dürfen auf einen Vertrag in Nordamerika hoffen.

Legende: Bald in Übersee im Einsatz? Die Schweizer Nationaltorhüterin Andrea Brändli. Marie-Laure Messana-Pool/Getty Images

Mit Andrea Brändli und Saskia Maurer sind 2 Schweizerinnen im Draft der Professional Women’s Hockey League (PWHL), der in der Nacht auf Donnerstag stattfand, gezogen worden. Brändli wurde in der zweiten Runde als 15. Spielerin von Detroit ausgewählt, Maurer in der vierten Runde an 41. Stelle von Las Vegas.

Die beiden Nationaltorhüterinnen profitierten beim Draft auch davon, dass die PWHL von 8 auf 12 Teams ausgeweitet wurde und somit mehr Plätze frei wurden.

Olympia-Bronze als Highlight

Brändli war eine der Schlüsselspielerinnen beim Gewinn der Bronzemedaille des Schweizer Nationalteams an den Olympischen Spielen in Milano Cortina in diesem Februar. Zudem wurde sie zur besten Torhüterin des Turniers gewählt. Maurer fungierte im Nationalteam als Backup von Brändli.

In den letzten drei Spielzeiten spielte Brändli in Schweden, zunächst bei Modo Örnsköldsvik, dann bei Frölunda Göteborg. Zuvor war sie in der nordamerikanischen Universitätsliga aktiv, ebenso wie Maurer. Letztere hütete in den letzten drei Jahren das Tor des SC Bern.