Die Schweizerinnen bestreiten ihre Spiele an der Eishockey-WM im November im dänischen Esbjerg. Erster Gegner sind die USA.

Legende: In der Gruppe A eingeteilt Das Schweizer Eishcokey-Nationalteam der Frauen. imago images/Bildbyran

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen kennt seinen Fahrplan für die WM 2026. Wie der Weltverband IIHF bekannt gab, bestreiten die Schweizerinnen ihre Vorrundenspiele beim Turnier in Dänemark (6. bis 16. November) in Esbjerg.

Die Gegnerinnen in der Gruppe A sind der Reihe nach Titelverteidiger und Olympiasieger USA, Tschechien, Aufsteiger Österreich sowie Deutschland. In der Gruppe B, deren Spiele in Herning ausgetragen werden, treffen Rekordweltmeister Kanada, Finnland, Schweden, Japan und Gastgeber Dänemark aufeinander. Die besten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Viertelfinals.

Automatische Viertelfinal-Quali entfällt

Für die WM 2026 wurde ein neues Turnierformat eingeführt: Die beiden Gruppen werden nun – ähnlich wie bei der Männer-WM – anhand der Weltrangliste nach Abschluss der vorherigen Weltmeisterschaft eingeteilt. Bislang spielten die fünf bestklassierten Nationen in derselben Gruppe und waren damit automatisch für die Viertelfinals qualifiziert.