Legende: Steht neu bei der Frauen-Nati an der Bande Shannon Miller. zvg

Die Nachfolge von Colin Muller ist geklärt: Shannon Miller übernimmt die Eishockey-Nati der Frauen.

Die 62-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Miller führte ihr Heimatland Kanada 1997 zum WM-Titel und 1998 zu Olympiasilber.

Shannon Miller übernimmt das Schweizer Eishockeynationalteam der Frauen. Wie der Verband am Freitag mitteilt, unterschreibt die 62-jährige Kanadierin einen bis im Sommer 2029 gültigen Vertrag – ihr Amt tritt sie Anfang August an.

Miller folgt bei den Eishockeyanerinnen auf Colin Muller, der eine Vertragsverlängerung nach dem Gewinn der Bronzemedaille an den diesjährigen Olympischen Spielen im Februar ausschloss.

Erfahrung als Nationaltrainerin

Als Nationaltrainerin Kanadas gewann Miller 1997 WM-Gold und ein Jahr später in Nagano Silber bei Olympia. Von 1999 bis 2015 trainierte sie die Frauen der Minnesota Duluth Bulldogs und errang dabei fünf NCAA-Meistertitel. Zuletzt war sie bis Dezember 2018 als Coach der Calgary Inferno tätig.

Das erste Turnier mit Miller an der Seitenlinie findet bereits Ende August im Rahmen der Women Euro Hockey Tour statt. Vom 6. bis 16. November nimmt die Schweiz dann an der WM in Dänemark teil.