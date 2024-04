Per E-Mail teilen

Die Schweiz gewinnt nach zuletzt 13 Niederlagen in Serie das erste Testspiel gegen Frankreich in Basel mit 2:0.

Die Treffer für Patrick Fischers Mannschaft erzielen Tyler Moy (12.) und David Aebischer (28.).

Bereits am Samstag treffen die beiden Mannschaften wieder aufeinander.

Zum Schluss probierten es die Franzosen noch mit 6 Feldspielern und ohne Torhüter. Den Schweizern gelang es dabei relativ problemlos, den Puck weit vom eigenen Tor fernzuhalten. Frankreich hatte Mühe, überhaupt aus der eigenen Zone zu kommen. In den 58 Minuten zuvor war der Klassenunterschied kaum je so klar geworden.

Aebischer mit Premierentreffer

Die Schweizer gingen in der 12. Minute durch einen Konter in Führung. Mike Künzle trieb die Scheibe schnell von der eigenen Zone in die gegnerische und legte für den mitgelaufenen Tyler Moy auf.

Legende: Freute sich über das 1:0 gegen Frankreich Tyler Moy. Freshfocus/Claudio Thoma

Im 2. Drittel überstanden die Schweizer zunächst eine Unterzahlsituation, ehe sie wenige Minuten später auf 2:0 erhöhen konnten. Am Ende der besten Kombination der Schweizer traf David Aebischer (28.), es war sein erstes Tor für die Nationalmannschaft.

Künzle beweist Übersicht und legt Moys 1:0 auf
Aebischer schliesst eine tolle Kombination zum 2:0 ab

Chancen auf das 3:0 hatten die Schweizer einige: Valentin Nussbaumer traf aus nächster Nähe nur die Latte (47.), Moy vergab in den Schlussminuten zweimal aus aussichtsreicher Position seinen Doppelpack.

Zwischen den Pfosten gab Patrick Fischer Philip Wüthrich das Vertrauen. Der Berner Schlussmann hielt die Schotten dicht und feierte seinen ersten Shutout im Nationaldress. Am Ende wurde er zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet.

Kleine Kadermutationen

Neu zur Nationalmannschaft stiessen für die beiden Testspiele gegen Frankreich Leonardo Genoni, Sven Senteler und Tobias Geisser dazu. Während Senteler und Geisser ohne Spuren zu hinterlassen mitspielten, war Genoni als 3. Torhüter nur Zuschauer. Stéphane Charlin musste für Genoni weichen.

Saisonende für André Heim Box aufklappen Box zuklappen André Heim muss seine Saison vorzeitig beenden. Der Stürmer von Ambri-Piotta verletzte sich im Training mit der Schweizer Nationalmannschaft und verpasst damit eine eventuelle WM-Teilnahme, wie sein Klub mitteilte. Der 25-Jährige erlitt eine Knöchelverletzung, die ihn rund sechs Wochen ausser Gefecht setzt.

Fischer: «Im Grossen und Ganzen ist es ein guter Schritt»
Wüthrich: «Es war nicht das schwierigste Spiel»
Senteler: «So eine Serie ist nie schön»

So geht es weiter

Bereits am Samstag geht es mit dem nächsten Testspiel gegen Frankreich weiter, die Affiche geht ab 17:30 Uhr wieder in Basel über die Bühne. Ab 17:20 Uhr sind Sie auf SRF zwei live dabei.