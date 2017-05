Die Schweizer haben ein Déjà-vu im WM-Startspiel knapp abwenden können. Doch der Sieg im Penaltyschiessen gegen Slowenien machte verständlicherweise niemanden richtig glücklich.

Brunner: «Der Schlendrian hielt Einzug» 1:16 min, vom 6.5.2017

Wohl so manchem Nati-Fan standen an diesem Nachmittag beim Spiel in Paris-Bercy die Szenen der letzten zwei Weltmeisterschaften vor Augen, als die Nati zum WM-Auftakt jeweils im Penaltyschiessen gegen den Aufsteiger verloren hatte.

« Wir haben komplett den Faden verloren. » Damien Brunner



An der WM 2017 konnte das Team von Patrick Fischer gegen Slowenien aber immerhin noch den Zusatzpunkt holen. Zufrieden war angesichts des Spielverlaufs aber keiner der Schweizer Akteure.

Damien Brunner, welcher der Schweiz mit seinem verwerteten Penalty den Sieg sicherte, fand klare Worte: Die Mannschaft habe die Nerven verloren. «Wir haben komplett den Faden verloren. Der Schlendrian hielt Einzug», so der Lugano-Stürmer.

« Wenn du 10 Minuten Boxplay spielst, wird es relativ schwierig. » Patrick Fischer



Ambühl: «Rumheulen bringt nichts»

Andres Ambühl, bekannt für seine markigen Sprüche, hielt mit seiner Meinung ebenfalls nicht hinter dem Zaun. «Wenn du nach einem Drittel 4:0 führst und dann nach Penaltyschiessen gewinnst, kannst du nicht zufrieden sein», so der HCD-Spieler. Aber es bringe nichts, rumzuheulen. Stattdessen müsse das Team nun so schnell wie möglich auf den richtigen Weg zurückfinden.

Strafen am Ursprung des Übels

Headcoach Patrick Fischer sprach im Interview nach dem Spiel viel über den Verlauf der Partie. «Der Sieg zählt», so der Trainer. Doch auch er musste zugeben: «Wir haben einen Punkt verloren.»

Hauptproblem waren im miserablen 3. Drittel die Strafen: Die Schweiz leistete sich 5 Zweiminutenstrafen – und kassierte dabei 2 Gegentore. «Wenn du 10 Minuten Boxplay spielst, wird es relativ schwierig», so Fischer lapidar. Für das Spiel vom Sonntagabend gegen Norwegen ist jedenfalls klar, wo die Schweiz ansetzen muss.

Fischer: «Haben einen Punkt verloren» 1:43 min, vom 6.5.2017

