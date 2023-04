Legende: Zieht den Kürzeren Sarah Forster (rechts) im Duell mit Hannah Bilka. Keystone/Nathan Denette

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam kassiert im zweiten Gruppenspiel der WM in Brampton (CAN) gegen die USA eine klare Niederlage.

Gegen die dominierenden US-Amerikanerinnen setzt es ein 1:9 ab.

Der erste Treffer für die USA fällt bereits nach sieben Sekunden.

Die Unterlage in der Eishalle im kanadischen Brampton war noch ganz frisch, als die US-Amerikanerinnen gegen das Schweizer Eishockey-Nationalteam ein erstes Mal jubeln konnten. Gerade einmal sieben Sekunden nach Spielbeginn ging der Favorit aus Nordamerika in Führung. Abbey Murphy tankte sich auf der rechten Seite durch und erwischte Saskia Maurer im Schweizer Tor aus spitzem Winkel. Es war das schnellste Tor, das an einer WM je erzielt wurde. Die Marschrichtung in diesem zweiten Gruppenspiel für das Team von Trainer Colin Muller war vorgegeben.

00:43 Video Schnellstes WM-Tor: Nach 7 Sekunden kassiert die Schweiz das 0:1 Aus Sport-Clip vom 07.04.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Denn das US-Team wurde seiner Favoritenrolle in der Folge mehr als gerecht. Nachdem die Schweizerinnen den zweiten Gegentreffer erst noch verhindern konnten, kassierten sie gegen Ende des Startdrittels drei Treffer innerhalb von 97 Sekunden:

16. Minute: Die US-Amerikanerinnen reagieren nach einem Fehlpass von Alina Müller in der eigenen Zone blitzschnell. Taylor Heise bedient Hannah Bilka, die Maurer direkt zwischen den Beinen erwischt.

17. Minute: Gabrielle Hughes sieht von hinter dem Tor Rebecca Gilmore, die dann nur noch einzuschieben braucht.

Nachdem den Schweizerinnen im ersten Gruppenspiel gegen Kanada in defensiver Hinsicht noch eine ansprechende Leistung gelungen war, machte die Nati der USA die Aufgabe zu einfach. Die Nordamerikanerinnen kamen ohne grosse Gegenwehr immer wieder zu guten Möglichkeiten und wussten diese auch zu nutzen.

Im Mitteldrittel schraubte der Favorit das Skore weiter in die Höhe, nach 40 Minuten lautete der Spielstand 6:0. Und auch im Schlussdrittel blieb das Bild das gleiche: Die US-Amerikanerinnen zelebrierten offensives Eishockey mit viel Laufarbeit und überforderten so die Schweizer Defensive. Mit ihrem zweiten persönlichen Treffer sorgte Harvey für das 7:0 (48.).

00:51 Video Enzler mit dem Schweizer Ehrentreffer Aus Sport-Clip vom 07.04.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Für die Schweiz gab es dann noch etwas zu feiern: In der 51. Minute traf Rahel Enzler zum 1:7. Der Ehrentreffer für die Nati war das erste Tor gegen die USA an einem Grossanlass seit 15 Jahren. Cayla Barnes und Gabrielle Hughes waren für den 9:1-Schlussstand besorgt.

So geht es weiter

Die nächste Partie an der WM steht für das Schweizer Nationalteam am Ostermontag auf dem Programm (live bei SRF ab 21:00 Uhr). Der Gegner im dritten Gruppenspiel heisst Japan.