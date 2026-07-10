Legende: Heim-WM als krönender Abschluss einer langen Nati-Karriere Reto Berra verabschiedet sich von den Schweizer Fans. Freshfocus/Nico Ilic

Goalie Reto Berra wird nicht mehr für die Schweizer Nationalmannschaft spielen. Auf Instagram erklärt der 39-Jährige seinen Rücktritt.

Berra bestritt mit der Nati insgesamt zwölf Weltmeisterschaften, die letzte im Mai vor heimischem Publikum. Dreimal vertrat er die Schweiz bei Olympia.

Der Zürcher war Teil der WM-Silberteams 2013, 2018, 2024 und 2026.

Mit der Heim-WM in Zürich geht das Kapitel Nationalmannschaft für Reto Berra zu Ende. Der 39-jährige Goalie verkündet seinen Abschied. Berra prägte eine erfolgreiche Ära im Schweizer Eishockey mit: Er war Teil der Teams, die 2013, 2018, 2024 und 2026 jeweils die WM-Silbermedaille errangen.

Das Turnier vor heimischem Publikum bezeichnet Berra auf Instagram als «perfekten Abschluss». Nun sei es an der Zeit, jüngeren Goalies Platz zu machen. Neben insgesamt zwölf WM-Teilnahmen war Berra auch dreimal an Olympischen Spielen dabei.

Auf Klubebene bleibt Berra dem Schweizer Eishockey erhalten. Nach dem Meistertitel mit Fribourg-Gottéron spielt der Bülacher ab der kommenden Saison für Kloten.