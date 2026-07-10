- Goalie Reto Berra wird nicht mehr für die Schweizer Nationalmannschaft spielen. Auf Instagram erklärt der 39-Jährige seinen Rücktritt.
- Berra bestritt mit der Nati insgesamt zwölf Weltmeisterschaften, die letzte im Mai vor heimischem Publikum. Dreimal vertrat er die Schweiz bei Olympia.
- Der Zürcher war Teil der WM-Silberteams 2013, 2018, 2024 und 2026.
Mit der Heim-WM in Zürich geht das Kapitel Nationalmannschaft für Reto Berra zu Ende. Der 39-jährige Goalie verkündet seinen Abschied. Berra prägte eine erfolgreiche Ära im Schweizer Eishockey mit: Er war Teil der Teams, die 2013, 2018, 2024 und 2026 jeweils die WM-Silbermedaille errangen.
Das Turnier vor heimischem Publikum bezeichnet Berra auf Instagram als «perfekten Abschluss». Nun sei es an der Zeit, jüngeren Goalies Platz zu machen. Neben insgesamt zwölf WM-Teilnahmen war Berra auch dreimal an Olympischen Spielen dabei.
Auf Klubebene bleibt Berra dem Schweizer Eishockey erhalten. Nach dem Meistertitel mit Fribourg-Gottéron spielt der Bülacher ab der kommenden Saison für Kloten.