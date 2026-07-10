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Nach Heim-WM Berra erklärt Rücktritt aus der Schweizer Nati

10.07.2026, 11:11

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Eishockeyspieler in roten Trikots auf dem Eis, ein Torwart hält seinen Schläger hoch.
Legende: Heim-WM als krönender Abschluss einer langen Nati-Karriere Reto Berra verabschiedet sich von den Schweizer Fans. Freshfocus/Nico Ilic
  • Goalie Reto Berra wird nicht mehr für die Schweizer Nationalmannschaft spielen. Auf Instagram erklärt der 39-Jährige seinen Rücktritt.
  • Berra bestritt mit der Nati insgesamt zwölf Weltmeisterschaften, die letzte im Mai vor heimischem Publikum. Dreimal vertrat er die Schweiz bei Olympia.
  • Der Zürcher war Teil der WM-Silberteams 2013, 2018, 2024 und 2026.

Mit der Heim-WM in Zürich geht das Kapitel Nationalmannschaft für Reto Berra zu Ende. Der 39-jährige Goalie verkündet seinen Abschied. Berra prägte eine erfolgreiche Ära im Schweizer Eishockey mit: Er war Teil der Teams, die 2013, 2018, 2024 und 2026 jeweils die WM-Silbermedaille errangen.

Das Turnier vor heimischem Publikum bezeichnet Berra auf Instagram als «perfekten Abschluss». Nun sei es an der Zeit, jüngeren Goalies Platz zu machen. Neben insgesamt zwölf WM-Teilnahmen war Berra auch dreimal an Olympischen Spielen dabei.

Auf Klubebene bleibt Berra dem Schweizer Eishockey erhalten. Nach dem Meistertitel mit Fribourg-Gottéron spielt der Bülacher ab der kommenden Saison für Kloten.

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