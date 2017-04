Nati: Tanner Richard nachnominiert

Headcoach Patrick Fischer hat 10 Tage vor dem WM-Start eine weitere Kader-Mutation vorgenommen. Neu stösst Stürmer Tanner Richard vom AHL-Team Syracuse Crunch zur Nati.

Die Schweizer Nati befindet sich derzeit in der 4. WM-Vorbereitungswoche. Nicht mehr dabei ist Genf-Stürmer Damien Riat, der das Team verlassen hat. Als Ersatz hat Coach Patrick Fischer Tanner Richard aufgeboten. Der in der AHL bei den Syracuse Crunch tätige Stürmer stösst am Mittwoch zum Team.

Richard dürfte damit in den anstehenden Tests gegen Dänemark (26. und 28.4.) zu seinem Debüt im Dress der A-Nationalmannschaft kommen. Der Sohn des langjährigen NLA-Spielers Mike Richard bestritt in dieser Saison 3 NHL-Partien für die Tampa Bay Lightning.