U20-WM in Göteborg

Im letzten Gruppenspiel verliert die Schweizer U20-Nati mit 2:4 gegen Tschechien.

Im Mitteldrittel kommt die Nati zwischenzeitlich vom 0:2 zum 2:2, doch die Tschechen erweisen sich als zu stark.

Damit wartet im Viertelfinal mit Schweden der Sieger der Gruppe A.

Im vierten Gruppenspiel hat es für die Schweizer Junioren an der WM in Göteborg die dritte Niederlage abgesetzt. Dabei zeigte die U20-Nati vor den Augen von A-Nati-Coach Patrick Fischer Moral, als sie im 2. Drittel dank Toren von Simon Meier und Julien Rod (15./20.) einen 0:2-Rückstand aufholte und zum 2:2 ausglich.

Doch im Schlussdrittel stellten die Tschechen den alten Vorsprung wieder her. Jiri Kulich und Tomas Hamara trafen innert drei Minuten und machten so mit dem 4:2 alles klar. Auch in der letzten Spielminute, als die Schweiz sogar zwischenzeitlich im 6-gegen-4 den Torerfolg suchte, blieben die Tschechen souverän.

Viertelfinal gegen Schweden

Bereits im 1. Abschnitt waren die Tschechen durch Matyas Sapovaliv (13.) in Führung gegangen, in der 31. Minute doppelte Robin Sapousek nach. Der Sieg geht insofern in Ordnung, als das Schussverhältnis mit 35 zu 19 klar für Tschechien sprach.

Im Viertelfinal trifft das Team von Marcel Jenni am Dienstag auf Schweden. Die Nordeuropäer mussten zwar am Nachmittag die erste Niederlage des Turniers hinnehmen (4:5 n.P. gegen Finnland), sind aber trotzdem klar zu favorisieren.