Die Schweiz nimmt die WM in Riga mit grosser Zuversicht in Angriff. Erster Gegner ist am Samstag Tschechien.

Legende: Will sein Team zum Erfolg führen Patrick Fischer. Freshfocus

Seit dem Amtsantritt von Patrick Fischer als Nationaltrainer im Dezember 2015 haben die Schweizer an Weltmeisterschaften einzig noch bei seinem Debüt 2016 die Viertelfinals verpasst. 2018 scheiterten sie erst im Final im Penaltyschiessen an Schweden, bei der letzten WM vor zwei Jahren fehlten gegen Kanada 0,4 Sekunden zum Einzug in den Halbfinal.

Wir haben ganz sicher eine starke Mannschaft und müssen uns definitiv vor niemandem verstecken.

In der Vorbereitung entschieden die Schweizer sämtliche vier Partien zu ihren Gunsten. «Wir haben ganz sicher eine starke Mannschaft und müssen uns definitiv vor niemandem verstecken», so Fischer gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Wenn wir unsere Gewohnheiten mit hoher Intensität umsetzen, die Details richtig machen, dann können wir mit Sicherheit jeden Gegner bezwingen.»

Auftakt am Samstag gegen Tschechien

In diesem Jahr scheint es an der WM auf dem Papier keine Übermannschaft zu geben. Es sind weniger NHL-Spieler als üblich dabei. «Klar haben andere Teams Absenzen, das haben wir aber ebenfalls», führt Fischer aus. «Es gibt auch in der KHL oder sonst in Europa sehr viele sehr gute Hockeyaner, das sehen wir auch in unserem Team. Wir haben ein gutes Gefühl, sind uns allerdings bewusst, dass es ein Turnier mit schwierigen Spielen wird.»

Nach dem Auftakt am Samstag gegen Tschechien (ab 19:00 Uhr live auf SRF zwei) bekommen es die Schweizer der Reihe nach mit Dänemark (Sonntag), Schweden (Dienstag), der Slowakei (Donnerstag), Russland (Samstag), Weissrussland (Sonntag) und Grossbritannien (Dienstag) zu tun. Um die Viertelfinals zu erreichen, ist mindestens Platz 4 in der Gruppe A gefordert.

Diese Stimmen wollen wir zum Verstummen bringen.

Die Qualifikation für die K.o.-Phase ist für die Schweizer das Minimalziel. Fischer hat stets das grosse Bild im Kopf: «Es geht nicht um die Goldmedaille an und für sich. Wir haben nach wie vor den Ruf, zwar gut zu sein, aber nicht gut genug für den Titel, dass wir dafür zu weich sind. Diese Stimmen wollen wir zum Verstummen bringen.»

Was trauen Sie der Schweizer Nati in Riga zu? Out in der Gruppenphase Out in der Gruppenphase % Out im Viertelfinal Out im Viertelfinal % Halbfinal-Einzug Halbfinal-Einzug % Final-Einzug Final-Einzug % WM-Gold WM-Gold % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.