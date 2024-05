Nach einer torlosen ersten Verlängerung dauerte die zweite nur 32 Sekunden, ehe Connor McDavid auf Pass von Evan Bouchard den Siegtreffer zum 3:2 erzielte. Für den 27-jährigen Kanadier, der davor bereits seinen 20. Assistpunkt in den Playoffs gesammelt hatte, war es der dritte Playoff-Treffer.

Zuvor hatte Dallas einen 0:2-Rückstand aufgeholt. Tyler Seguin, der während des NHL-Lockouts 2012 für den EHC Biel gespielt hatte, rettete das Heimteam mit zwei Toren in die Verlängerung. In dieser konnte Dallas zunächst in Überzahl agieren, nachdem McDavid wegen hohen Stocks für zwei plus zwei Minuten auf die Strafbank verbannt worden war. Dallas-Stürmer Jason Robertson scheiterte während dieses Powerplays zweimal am Pfosten.

Für die Texaner bietet sich in der Nacht auf Sonntag die Chance auf Revanche. Das zweite Spiel der Serie findet ebenfalls in Dallas statt.

