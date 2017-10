2 Treffer und Traumassist: Grosse Bärtschi-Show gegen Washington

Unterschiedliche Gemütslage bei den NHL-Schweizern in der Nacht auf Freitag: Sven Bärtschi brillierte, Reto Berra vergab eine seltene Chance und der verletzte Nino Niederreiter sah seine Wild siegen.

Bärtschis Super-Assist und Tore gegen die «Caps» 0:46 min, vom 27.10.2017

Topform: Mit 2 Toren und einem Assist führt Sven Bärtschi seine Canucks zum Sieg.

Einwechslung: Reto Berra darf wieder einmal ran, kann seine Chance aber nicht nutzen.

Zuschauer: Nino Niederreiter steht Minnesota verletzungsbedingt weiterhin nicht zur Verfügung.

4 Tage ist es her, dass Sven Bärtschi mit den ersten beiden Saisontoren so richtig in der noch jungen NHL-Saison ankam. Nun stellte der Berner seine aktuelle Topform bei Vancouvers 6:2-Sieg über Washington mit 3 Skorerpunkten erneut unter Beweis.

Assist, Tor, Tor

Nach einer Viertelstunde bereitete Bärtschi die 2:0-Führung in Überzahl per feinem No-Look-Pass vor. Auch seine beiden Treffer zum 4:0 und 6:1 erzielte der Schweizer im Powerplay. Damit steht Bärtschi nun bei jeweils 4 Toren und Assists.

Die weiteren Schweizer erlebten einen Abend mit gemischten Gefühlen: Keeper Reto Berra wurde bei Anaheims 3:8-Niederlage gegen Florida beim Stand von 1:6 eingewechselt. Und musste die Scheibe bei 5 Abschlüssen prompt 2-mal passieren lassen.

Bei Gegner Florida stand Denis Malgin im Einsatz, kam aber auf keinen Skorerpunkt und eine Minus-2-Bilanz. Nino Niederreiter fehlte bei Minnesota, das die New York Islanders 6:4 bezwang, weiterhin verletzt.

Die NHL in der Nacht auf Freitag – einige Zahlen

11 in Serie – 11 Spiele, jedesmal auf der Skorerliste: Steven Stamkos und Nikita Kutscherow (Tampa Bay) bauten ihre unglaubliche Punkteserie beim 3:2-Erfolg über Detroit aus.

46 weisse Westen – «A Quick One While He's Away» sang The Who einst. «This Quick is always there» muss es beim Keeper der L.A. Kings heissen: Jonathan Quick feiert beim 4:0 gegen Montreal seinen 46. NHL-Shutout.

300. Tor – Mit seinem Jubiläumstreffer führte Phil Kessel seine Penguins zum 2:1-Sieg über Winnipeg.

