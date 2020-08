Die Nashville Predators müssen den Traum vom Stanley Cup begraben. Sie verlieren Spiel 4 gegen Arizona in der Overtime.

Josi und Weber scheitern mit Nashville in den Pre-Playoffs

Legende: Erlösung in der Overtime Brad Richardson bejubelt seinen Game-Winner gegen Nashville. Getty Images

Die Pre-Playoffs bedeuten für Nashville Endstation. Die NHL-Saison ist für die Predators nach einer 3:4-Pleite nach Verlängerung gegen die Arizona Coyotes und einem 1:3 in der Best-of-Five-Serie vorbei.

In Spiel 4 zeigte das Team von Roman Josi und Yannick Weber viel Moral. Filip Forsberg rettete seine Farben 31 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit in die Overtime. Dort sorgte Brad Richardson in der 65. Minute aber doch noch für den Sieg der Coyotes.

Josi mit wertlosem Assist

Im Mitteldrittel hatte Nashville einen 0:2-Rückstand wettgemacht. Josi lieferte beim 1:2 durch Matt Duchene einen Assist und verbuchte seinen 69. Skorerpunkt in der 73. Partie dieser Spielzeit.

Eine starke Leistung gelang einmal mehr Arizonas Goalie Darcy Kuemper, der insgesamt 49 Paraden zeigte.

Wieder frühes Out für Nashville

Nashville verpasste die grosse Chance, eine durchzogene Saison doch noch zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Im letzten Jahr waren die «Preds» in den Playoffs bei erster Gelegenheit an den Dallas Stars gescheitert.