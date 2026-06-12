Die Hurricanes setzen sich in Spiel 5 des Stanley-Cup-Finals gegen die Golden Knights mit 4:2 durch.

Carolina fehlt nur noch ein Sieg zum Gewinn des Stanley Cups. Die Hurricanes gewannen das fünfte Finalspiel der NHL-Playoffs zuhause gegen die Vegas Golden Knights mit 4:2.

Eine Schlüsselrolle spielte dabei erneut Nikolaj Ehlers. Der in Biel aufgewachsene Däne liess sich bei den Treffern zum 1:1, 2:1 und 4:1 jeweils einen Assist gutschreiben und ist mit total acht Skorerpunkten derzeit der produktivste Spieler im Stanley-Cup-Final.

Legende: Trifft auch im 5. Finalspiel Hurricanes-Captain Jordan Staal. Reuters/ James Guillory

Staal setzt Tor-Serie fort

Als Torschützen für die Gastgeber zeichneten sich der Russe Andrej Swetschnikow, der zweimal im Powerplay traf, Sebastian Aho sowie – wie schon in den ersten vier Spielen – Captain Jordan Staal aus. Bei den Golden Knights, die nach knapp sieben Minuten mit 1:0 in Führung gegangen waren, glänzte mit Pawel Dorofejew ebenfalls ein Russe als Doppeltorschütze.

Dank des Erfolgs führt Carolina in der Best-of-7-Serie nun mit 3:2 und muss nur noch einmal gewinnen, um nach 2006 zum zweiten Mal den Stanley Cup zu holen. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich in der Nacht auf Montag in Las Vegas.

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