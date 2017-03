Freud und Leid für Andrighetto

Heute, 7:35 Uhr

Sven Andrighetto erzielt zum 2. Mal in der NHL einen Doppelpack, verliert mit Colorado aber dennoch 2:4 in Calgary. Auch Kevin Fiala trifft beim 3:1-Sieg von Nashville bei den New York Islanders.



Der Doppelpack von Andrighetto 0:16 min, vom 28.3.2017 Andrighetto ist nach dem Trade von Montreal zu Colorado Anfang März richtiggehend aufgeblüht. In Calgary traf er im Powerplay aus spitzem Winkel zum 1:2 (44.) sowie zum 2:3 (59.). Der 24-jährige Stürmer hat nun die letzten 3 Treffer der Mannschaft aus Denver erzielt. Insgesamt kommt er in seinen 12 Einsätzen für die Avalanche auf 5 Tore und 4 Assists, wobei er bloss in drei Partien keinen Skorerpunkt verzeichnete. Fialas Treffer zum 1:0 Fiala mit 9. Saisontor Kevin Fiala gelang beim 3:1-Sieg von Nashville bei den Islanders in der 11. Minute das wichtige 1:0. Es war für den 20-jährigen Uzwiler der 9. Saisontreffer. Roman Josi blieb zwar ohne Skorerpunkt, er stand aber bei sämtlichen drei Toren der Gäste auf dem Eis. Yannick Weber fehlte wegen einer Oberkörperverletzung. Diese scheint aber nicht allzu gravierend zu sein. Predators auf Playoff-Kurs Nashville gewann derweil zum 4. Mal in Serie und zum 7. Mal in den letzten 8 Begegnungen. Die Mannschaft aus dem Bundesstaat Tennessee benötigt aus den letzten 7 Spielen im schlechtesten Fall noch 5 Punkte, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Die NHL-Schweizer in der Nacht auf Dienstag

Gegner EZ

T

A

S

+/-

Andrighetto (Colorado)

Calgary (a/2:4)

20:49

2

0

2

+1

Fiala (Nashville) N.Y. Islanders (a/3:1)

12:52

1 0

3 1

Josi (Nashville) N.Y. Islanders (a/3:1) 25:17

0 0

3

+3 Weber (Nashville) N.Y. Islanders (a/3:1) verletzt

-

-

-

-

Vermin (Tampa Bay)

Chicago (h/5:4 n.V.) 11:15

0 0 0

-1

Malgin (Florida)

Buffalo (a/2:4)

nicht im Aufgebot

-

-

-

-

