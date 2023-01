Am Donnerstag wurde Kevin Fiala erstmals für das All-Star-Game nominiert. Und als ob der Uzwiler beweisen wollte, dass dieses Aufgebot auch gerechtfertigt war, lieferte er zwei Tage später eine Galavorstellung ab: Im Auswärtsspiel bei den Vegas Golden Knights gelang dem Stürmer der Los Angeles Kings beim 5:1-Erfolg ein Hattrick.

In der 18. Minute traf Fiala von der blauen Linie zum 1:0, in der 37. Minute legte er aus dem Handgelenk das 3:0 nach. Und 87 Sekunden vor dem Ende komplettierte der Schweizer mit einem «Empty-Netter» seinen 1. NHL-Hattrick seit seinem Wechsel nach Los Angeles.

Fiala steht nach 43 Partien für die Kings bereits bei 42 Skorerpunkten. Die drei Tore gegen die Golden Knights waren seine Saisontreffer 11 bis 13.

Auch Hischier jubelt

In der Nacht auf Sonntag hatte auch Nico Hischier Grund zur Freude: Der Captain der New Jersey Devils gewann mit seinem Team das Derby gegen die New York Rangers zu Hause mit 4:3 in der Overtime. Der Walliser bereitete das 2:3 im Powerplay durch Jesper Bratt vor, den «Game-Winner» schoss Damon Severson in der 3. Minute der Verlängerung.