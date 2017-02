Granlund macht's quick bei Quick

Mit seinem Treffer zum 5:4 nach 12 Sekunden in der Overtime entscheidet Mikael Granlund das Duell zwischen Minnesota und den L.A. Kings. Auch Nino Niederreiter gelingt ein Tor.

Manchmal geht es ganz einfach: Mikko Koivu gewinnt das Bully, Jared Spurgeon passt zurück in die eigene Zone zu Mikael Granlund – und der Finne ist dann einfach mal weg.

Mit einem wunderbaren Solo über das gesamte Feld lässt Granlund zuerst die NHL-Grössen Jeff Carter und Anze Kopitar stehen, schüttelt auch Drew Doughty ab und umkurvt schliesslich gekonnt Kings-Goalie Jonathan Quick. 12 Sekunden nach dem Bully-Einwurf zur Overtime ist die Partie entschieden.

Niederreiter schon wieder bei 20 Toren

Für Granlund war es der 20. Treffer in dieser Saison – so viele hatte der 25-Jährige aus Oulu noch nie erzielt in seiner Karriere. Bereits im 1. Drittel hatte Teamkollege Nino Niederreiter die 20-Tore-Marke geknackt. Mit einer schönen, schnellen Bewegung im Slot glich der Churer nach 13 Minuten zum 1:1 aus.

Zum 3. Mal in Folge hat der Schweizer damit in der Qualifikation mindestens 20 Tore erzielt. Niederreiter, der seine produktivste Saison bislang spielt, hatte vor 2 Jahren 24 Mal getroffen.