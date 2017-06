Hischier: «Habe noch einen langen Weg vor mir»

Nico Hischier wird für den NHL-Draft vom 23. Juni als «First Pick» gehandelt. Vorab übt sich das Schweizer Super-Talent in Bescheidenheit.

Der 23. Juni 2017 wird Nico Hischier wohl zeitlebens nie mehr vergessen. An diesem Tag geht für den 18-jährigen Youngster mit dem NHL-Draft ein Kindheitstraum in Erfüllung. Der Center wird wohl als Nummer 1 oder 2 gezogen werden – und damit an besserer Position als je ein Schweizer Spieler vor ihm.

«Das macht mich schon ein bisschen Stolz. Aber ich habe noch einen langen Weg vor mir», sagt Hischier im Interview mit nhl.com bescheiden.

« Ich habe das Spiel geliebt, seit ich erstmals auf dem Eis gestanden bin. » Nico Hischier

über seinen Werdegang

Aktuell trainiert der Walliser mit dem SC Bern, bei dem er vor seiner Zeit in Übersee 15 NLA-Spiele bestritten hatte. Die Partien gegen gestandene Profis hätten ihn weitergebracht, erklärt Hischier. «Mein Ziel war immer, ein besserer Eishockey-Spieler zu werden. Das ist alles, was zählt.»

Lob vom Manager

Hischiers Manager Gaëtan Voisard verfolgt den Werdegang des Super-Talents auf Schritt und Tritt. Er ist voll des Lobes für seinen Schützling. «Nico weiss, der Draft garantiert noch keine Karriere in der NHL», blickt der ehemalige Nati-Spieler dem 23. Juni entgegen.

Voisard attestiert Hischier Bescheidenheit aber auch Humor und Professionalität im Umgang mit den Teamverantwortlichen – wichtige Eigenschaften im Hinblick auf den NHL-Draft.

Der nächste Schritt

Blickt Hischier auf seine bisherige Karriere zurück, scheint alles seinen logischen Lauf genommen zu haben. «Ich habe das Spiel geliebt, seit ich erstmals auf dem Eis gestanden bin», sagt der Rookie des Jahres der Canadian Hockey League. In einer Woche folgt nun der Schritt auf die ganz grosse Bühne der Eishockey-Welt.

Schweizer Top-50-Picks im NHL-Draft Pick Spieler

Jahr Team 5.

Nino Niederreiter

2010 New York Islanders

9. Timo Meier

2015

San Jose Sharks

11. Kevin Fiala

2014 Nashville Predators

13. Sven Bärtschi

2011 Calgary Flames

14.

Michel Riesen

1997 Edmonton Oilers

18. Mirco Müller

2013 San Jose Sharks

19.

Luca Sbisa

2008 Philadelphia Flyers

34. Tobias Stephan

2002 Dallas Stars

38. Roman Josi

2008 Nashville Predators

39.

Tim Ramholt

2003 Calgary Flames

46. Dan Fritsche

2003 Columbus Blue Jackets



Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 15.06.2017, 18:45 Uhr