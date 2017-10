In der NHL fallen die Tore wie reife Früchte

Kantersiege und Partien mit mehr als 10 Toren sind in der NHL momentan an der Tagesordnung. Es fallen so viele Treffer wie in den letzten 20 Jahren nicht mehr.

Die New York Islanders stoppen den Lauf der Vegas Golden Knights mit einem 6:3. Montreal feiert im kanadischen Duell in Ottawa einen 8:3-Sieg. Und Tampa Bay gewinnt das Florida-Derby bei den Panthers mit 8:5.

3 Spiele, 33 Tore. Und das alles am vergangenen Montagabend. Der ganz normale NHL-Wahnsinn.

Top-Wert in den letzten 20 Jahren

Die Tore fallen in Nordamerika momentan wie reife Früchte. Nach 177 Saisonspielen in der NHL steht die Zahl bereits bei 1094 Treffern. Das macht fast schon sagenhafte 6,18 Tore pro Spiel. In den letzten 20 Jahren fielen bloss in einer Saison mehr als 6 Tore pro Partie: 2005/06 lag der Schnitt mit 6,16 knapp unter dem aktuellen Stand.

Wegweisende Auftaktwoche

Einen Vorgeschmack auf das, was die Fans in dieser Saison erwarten dürfen, lieferten die Teams schon in der 1. Woche:

Mittwoch: Toronto schlägt Winnipeg am Opening-Day 7:2

Donnerstag: Chicago demütigt Stanley-Cup-Champion Pittsburgh 10:1

Samstag: In nicht weniger als 5 Partien fallen 9 oder mehr Tore. Bei Toronto - New York Rangers sehen die Fans 13 Treffer (8:5).

Die NHL-Torflut in Zahlen Anzahl Spiele bislang (Stand 30.10.)

177

Anzahl Spiele mit 5 oder mehr Toren für mindestens eines der Teams

74 Anzahl Spiele mit 6 oder mehr Toren für mindestens eines der Teams 33 Anzahl Spiele mit 7 oder mehr Toren für mindestens eines der Teams 10 Anzahl Spiele mit 8 oder mehr Toren für mindestens eines der Teams 6

Tampa Bay hat sich bislang als kaltblütigste Equipe profiliert. Angeführt vom Russen Nikita Kutscherow (13 Spiele, 13 Tore) stehen die Lightning aktuell bei 4,08 Treffern pro Spiel. Mit den New Jersey Devils um Nico Hischier hat ein zweites Team einen 4-Tore-Schnitt aufzuweisen (4,00).

Hischier steuert 2 Tore zum Total von 1094 Treffern bei

Gute Stürmer oder schlechte Goalies?

Ob die NHL-Mannschaften auch weiterhin derart treffsicher auftreten, bleibt abzuwarten. Die Fans hätten aber sicher nichts dagegen, wenn die Tor-Sirene auch künftig in kurzen Abständen ertönt.

Und jetzt sind Sie gefragt: Was ist Ihrer Meinung nach der Grund für den Torsegen in der NHL? Stimmen Sie in unserer Umfrage ab oder schreiben Sie einen Kommentar:

Was ist der Hauptgrund für die Torflut in der NHL?

Optionen Mit Kutscherow, Owetschkin, Matthews und Co. gibt es aktuell extrem viele Topstürmer in der Liga. Es fehlen die überragenden Goalies, welche die Angreifer zur Verzweiflung bringen. Die Teams spielen offensiver als früher und vernachlässigen die Defensive. Der Grund ist simpel: Es ist Zufall.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 31.10.17, 08:30 Uhr