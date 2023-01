Kevin Fiala erhöht sein NHL-Punktekonto fleissig. In der Nacht auf Dienstag gelingen ihm 2 Tore und 2 Assists.

Kevin Fiala hat beim 6:3-Erfolg von Los Angeles gegen Edmonton dort weitergemacht, wo er am Samstag mit seinem Hattrick gegen die Vegas Golden Knights aufgehört hatte. Innert nicht einmal 2 Minuten gelangen dem Ostschweizer im Startdrittel jeweils im Powerplay seine Saisontreffer 14 und 15 zur komfortablen 2:0-Führung.

Zuerst traf Fiala mit einem präzisen Slapshot, danach eroberte er geschickt in der Ecke die Scheibe, suchte den direkten Weg auf das Tor und liess Oilers-Goalie Stuart Skinner erneut keine Chance.

01:21 Video Fialas Doppelpack gegen die Oilers Aus Sport-Clip vom 10.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden.

Doch damit nicht genug: Nachdem Edmonton kurzzeitig den Anschluss geschafft hatte, hatte Fiala auch beim Doppelpack von Adrian Kempe im Mitteldrittel jeweils seinen Stock im Spiel. Er steht neu bei 46 Punkten aus 44 Partien – ein bestechender Wert.

Josi trifft zum 150. Mal in der NHL

Roman Josi erreichte beim 3:0-Auswärtssieg Nashvilles bei Ottawa einen Meilenstein. In seinem 799. NHL-Spiel schoss er sein 150. Tor, sein 10. in dieser Saison. Assistiert wurde der Berner beim 1:0 von Nino Niederreiter, der nach einem Puckgewinn in der neutralen Zone blitzschnell reagierte. Josi schloss den Konter dann gekonnt ab.

Für Nashville war es bereits der 4. Sieg in Folge. Erneut stark präsentierte sich Goalie Juuse Saros, der 38 Paraden zeigte und sich den ersten Shutout der Saison notieren lassen konnte.

00:08 Video Niederreiter bedient Josi bei dessen 150. NHL-Tor Aus Sport-Clip vom 10.01.2023. abspielen. Laufzeit 8 Sekunden.