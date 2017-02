Josis Gewaltschuss reicht nicht

Roman Josi konnte trotz einem Tor und zwei Skorerpunkten die 4:7-Heimniederlage gegen die Florida Panthers nicht verhindern. Bei den Gästen reiht sich Jaromir Jagr unter die Goalschützen ein.

Josi haut drauf und trifft 0:09 min, vom 12.2.2017

Josi erzielte im Startdrittel mit dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich im Powerplay sein 7. Saisontor. Der Distanzschuss von Josi schlitterte dabei durch den Fanghandschuh von Floridas Keeper Roberto Luongo.

Auch Weber skort

Danach realisierte Josi im Mitteldrittel mit der Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 2:2 von Arvidsson den 26. Skorerpunkt in der laufenden NHL-Saison. Für Josi war es erst das vierte Spiel nach seiner Rückkehr nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause und bereits das dritte in Folge, in dem der Berner punktete.

Josi stand gegen Florida auch beim 3:5 von Viktor Arvidsson in Unterzahl im Mitteldrittel bei den Predators auf dem Eis. Arvidsson verkürzte in der vorletzten Minute noch auf 4:6 und komplettierte seinen Hattrick. Dabei lenkte er einen Schuss von Yannick Weber ab. Für den zweiten Berner Verteidiger in den Reihen der Predators war es der 7. Skorerpunkt (1 Tor) in der laufenden NHL-Saison.

Der ewige Jagr trifft immer noch

Für die Panthers trug Evergreen Jaromir Jagr vier Tage vor seinem 45. Geburtstag mit einem Ablenker zur 1:0-Führung seinen Teil zum Sieg der Gäste bei. Die Panthers entschieden die Partie indes mit vier Toren im Mitteldrittel zum 5:2.

Die NHL-Schweizer in der Nacht auf Sonntag

Gegner EZ

T

A

S

+/-

Andrighetto (Montreal)

St. Louis (h/2:4)

15:24 0 0 1

-1 Meier (San Jose)

Philadelphia (a/1:2 n.V.)

15:09

0

0 2 0

Streit (Philadelphia)

San Jose (h/2:1 n.V.)

15:09 0 0 2 0

Sbisa (Vancouver)

Boston (a/3:4)

23:05 0 0 1

+1

Bärtschi (Vancouver) Boston (a/3:4) wegen Hirnerschütterung

abwesend

-

-

-

-

Weber (Nahsville)

Florida (a/4:7)

12:04 0 1

1

0

Josi (Nashville)

Florida (a/4:7)

27:07 1 1

1

0



