Las Vegas auf den Spuren von Gretzkys Oilers

Heute, 8:28 Uhr

Die Vegas Golden Knights haben in der NHL den 5. Sieg in Folge gefeiert. Das schafften zuvor nur die Rangers und die Oilers in ihrer Premieren-Saison.

Das Tor zum 5:0 der Golden Knights 0:15 min, vom 28.10.2017 Vor dem Beginn der NHL-Saison wusste man nicht genau, ob das «zusammengedraftete» Team der Golden Knights konkurrenzfähig sein würde. Nach 9 Runden lässt sich bilanzieren: Ja, Las Vegas ist mehr als konkurrenzfähig. In der Nacht auf Samstag spielten die goldenen Ritter erstmals in ihrer NHL-Geschichte zu Null und schickten Colorado mit einer 0:7-Packung nach Hause. Es war dies nicht nur der 8. Sieg im 9. Spiel, sondern auch der 5. Erfolg in Serie. 5 Siege de suite in der NHL-Premiere-Saison haben zuvor nur 2 Teams erreicht: Die New York Rangers (1926/1927) und vor fast 40 Jahren die Edmonton Oilers um Wayne Gretzky. (1979/1980). Zuvor hatten die Golden Knights mit ihren 3 Start-Erfolgen bereits eine Bestmarke aufgestellt. Luca Sbisa steuerte für Las Vegas zum 5:0 einen Assist bei.

Sven Andrighetto (Colorado) verliess das Eis mit einer Minus-3-Bilanz.

Kevin Fiala sammelte bei Nashvilles 2:1 gegen Chicago einen Assist.

Nico Hischier kam bei New Jerseys 5:4-Overtime-Sieg zu fast 18:50 Einsatzzeit, blieb aber ohne Punkte. Jesper Bratts tolles Shootout-Goal für die Devils 0:09 min, vom 28.10.2017

rek