Minnesota: Mit Zucker zurück zum Erfolg

Nach zuvor vier Niederlagen in fünf Partien ist Minnesota auf die Erfolgsspur zurückgekehrt – dank einem Hattrick von Jason Zucker. Sven Bärtschi und Nico Hischier kassieren eine Niederlage.

Hattrick im Schlussdrittel: Jason Zucker sichert Minnesota den Sieg

Niederlage trotz Führungstor: Sven Bärtschi trifft und verliert trotzdem

Unverhoffter Einsatz: Reto Berra steht gut 8 Minuten im Tor

Führungen verspielt: New Jersey verliert gegen Edmonton

Den Minnesota Wild gelingt mit dem 3:0-Auswärtssieg bei den Montreal Canadiens ein erster Schritt aus dem Tief.

Zuckers Hattrick im Schlussdrittel

Der umjubelte Matchwinner für die Gäste war Jason Zucker, dem im Schlussdrittel sein erster NHL-Hattrick gelang. Den ersten Treffer erzielte der Stürmer in Unterzahl (43. Minute). Das 2:0 folgte neun Minuten später, als er einen Schuss von Nino Niederreiter entscheidend ablenkte. Das letzte Tor gelang Zucker 35 Sekunden vor Schluss ins leere Tor.

Bärtschi trifft für Vancouver

Bärtschi trifft – Berra kommt zum Einsatz

Für Sven Bärtschi hätte die Partie von Vancouver in Anaheim nicht besser beginnen können. Der Schweizer erzielte in der 13. Minute mit seinem 5. Saisontreffer die 1:0-Führung. Am Ende setzte es aber dennoch eine 1:4-Niederlage ab.

Auf Seiten Anaheims kam Reto Berra während den letzten achteinhalb Minuten der Partie zum Einsatz, da sich Stammkeeper Ryan Miller verletzt auswechseln lassen musste. Berra wehrte bei seinem dritten NHL-Teileinsatz der Saison alle 6 Schüsse auf sein Tor ab.

New Jersey vergibt zweimalige Führung

Auch Nico Hischier und Mirco Müller gingen als Verlierer vom Eis. Die New Jersey Devils unterlagen zuhause Edmonton trotz zweimaliger Führung mit 2:3 nach Verlängerung. Der Siegtreffer fiel 17 Sekunden vor Ende der Overtime.

