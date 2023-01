Der Appenzeller erzielt gegen Anaheim 2 Tore, verliert aber dennoch. Nashville siegt zum 3. Mal in Folge.

Nashville mit 3. Sieg in Folge

Timo Meier und die San Jose Sharks hatten gegen die Anaheim Ducks einen perfekten Start erwischt. Nach sechs Minuten führte der Gast im kalifornischen Derby mit 2:0. Meier brachte sein Team im 2. Drittel mit den Saisontoren 22 und 23 wieder mit 3:2 (31.) und 4:3 (34.) in Führung. Der Appenzeller überholte in der Schweizer NHL-Skorerliste Kevin Fiala und führt diese Statistik nun mit 40 Punkten (23 Tore/17 Assists) an.

Zum Sieg reichte es den Sharks aber dennoch nicht. Nach 68 Sekunden in der Verlängerung sicherte John Klingberg seinem Team den Zusatzpunkt. Das Heimteam konnte dabei auch auf einen blendend aufgelegten Mason McTavish zählen. Der Ex-Olten-Stürmer und Nr. 3 des Drafts 2021 erzielte zwei Tore und zwei Assists.

Legende: Erzielte seine Saisontore 22 und 23 Timo Meier bejubelt seinen Treffer im 2. Drittel. IMAGO / USA TODAY Network

Josi siegt mit den Preds

Die Nashville Predators mit Captain Roman Josi und Stürmer Nino Niederreiter gewannen auch das 3. Spiel im neuen Jahr. Als Aussenseiter angetreten, bezwangen sie auswärts die Washington Capitals 3:2. Die beiden Schweizer liessen sich keine Skorerpunkte gutschreiben.

Philipp Kurashev ging mit den Chicago Blackhawks nach fünf Niederlagen in Serie im Schweizer Duell gegen die Arizona Coyotes mit Janis Moser als Sieger vom Eis. Chicago gewann 2:0, bleibt aber am Tabellenende sitzen. Die Detroit Red Wings mit Pius Suter verloren gegen die Florida Panthers 2:3.