Neuer Klub für Akira Schmid. Der Schweizer Goalie wird innerhalb der NHL transferiert und setzt seine Karriere in Florida fort.

Legende: Es geht zurück an die US-Ostküste Akira Schmid. Keystone/JOHN LOCHER

Nach zwei Jahren bei den Vegas Golden Knights steht für Akira Schmid ein Klubwechsel an. Der 26-jährige Goalie aus dem Emmental wird vom diesjährigen Stanley-Cup-Finalisten (2:4-Niederlage gegen Carolina) innerhalb der NHL zu den Florida Panthers getradet. Der Champion von 2024 und 2025 bekommt im Gegenzug einen Drittrunden-Pick im NHL-Draft 2028.

«Akira ist ein talentierter und tatkräftiger Goalie, der gezeigt hat, dass er auch unter Druck stilsicher bleibt», wird Floridas General Manager Bill Zito auf der Panthers-Homepage zitiert.

Mit Schmid erhält Florida mehr Tiefe im Tor. Die abgelaufene Saison, in welcher die Panthers als amtierender Stanley-Cup-Sieger die Playoffs verpassten, bestritt die Equipe aus dem «Sunshine State» mit dem 37-jährigen Routinier Sergei Bobrowski (51 Einsätze von Beginn an) und seinem zehn Jahre jüngeren russischen Backup Daniil Tarassow (31 Einsätze von Beginn an).

NHL-Debüt im Dezember 2021

Schmid wechselte 2018 von den SCL Tigers nach Nordamerika und debütierte im Dezember 2021 für New Jersey in der NHL. Für die Devils kam er insgesamt 52 Mal zum Einsatz, ehe Schmid im Sommer 2024 nach Las Vegas transferiert wurde. Dort stand der Nati-Goalie in den letzten beiden Saisons 40 Mal zwischen den Pfosten. 2024 gehörte Schmid zum Schweizer Team, das an der WM die Silbermedaille gewann.