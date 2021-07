Nashville-Legende Rinne hört auf

Pekka Rinne hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der langjährige Keeper der Nashville Predators erläuterte in einem langen Text auf der Plattform The Player's Tribune, Link öffnet in einem neuen Fenster seinen Entschluss. «Über 15 Jahre lang erlebte ich eine unglaubliche, lebensverändernde Reise», schrieb er. Der 38-jährige Finne war 2004 in der 8. Runde von Nashville gedraftet worden. «Peks» absolvierte seine gesamte NHL-Karriere beim Team aus Tennessee, wo er auf 683 Spiele (Regular Season) kam. 2018 wurde Rinne mit der Vezina Trophy für den besten Torwart ausgezeichnet. Mit den «Preds» um Captain Roman Josi scheiterte er damals erst im Stanley-Cup-Final an den Pittsburgh Penguins. Mit der finnischen Nationalmannschaft gewann er zudem 2014 WM-Silber.