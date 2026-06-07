Die Golden Knights gewinnen ein verrücktes Spiel 3 im Stanley-Cup-Final zu Hause gegen die Hurricanes mit 5:4 nach Overtime.

Vegas gibt 4:0-Führung her – und schlägt Carolina in der Overtime

Bis zum Start des Mitteldrittels führten die Vegas Golden Knights scheinbar komfortabel mit 4:0. Alle Tore waren im 2. Drittel und innert weniger als 7 Minuten gefallen. Mitch Marner erzielte einen Hattrick innert 6:10 Minuten – den schnellsten in der Geschichte des Stanley Cups.

Doch ab dem Schlussdrittel drehte Gegner Carolina plötzlich auf. Innert sage und schreibe 39 Sekunden trafen die Hurricanes 3 Mal und verkürzten auf 3:4, der Ausgleich durch Andrei Swetschnikow in Überzahl fiel knapp 3 Minuten vor Schluss.

Theodore mit der Entscheidung

Somit musste die Zusatzschlaufe her. Nach 5:38 Minuten in der zweiten Overtime gelang dann tatsächlich doch noch Vegas die Entscheidung: Verteidiger Shea Theodore traf glücklich via Bande und versetzte das Heimpublikum in Ekstase.

Damit führen die Golden Knights, bei denen der Schweizer Goalie Akira Schmid wie zuletzt gewohnt auf der Tribüne Platz nehmen musste, in der umkämpften Finalserie um den Stanley Cup wieder mit 2:1.

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