Legende: Brachte sein Team im Schlussdrittel wieder zurück Nico Hischier. imago images/USA Today Network

Sowohl Timo Meier als auch Nico Hischier zeigten sich im Duell zwischen den San Jose Sharks und den New Jersey Devils in Skorerlaune. Meier traf im 1. Drittel zum zwischenzeitlichen 1:1, Hischier auf der anderen Seite war nach der 2. Pause für das 2:2 besorgt. Da beide Teams im Schlussdrittel noch zu einem Tor kamen, musste die Partie am Ende im Penaltyschiessen entschieden werden. In diesem behielten die Devils, bei denen auch Jonas Siegenthaler zum Einsatz kam, die Oberhand und setzten sich mit 4:3 n.P. durch.

Einen erfolgreichen Abend erlebte auch Roman Josi. Beim 2:1-Sieg gegen die Calgary Flames erzielte der Captain der Predators den Führungstreffer, Juuso Parssinen erhöhte kurz darauf das Skore. Die Kanadier vermochten das Geschehen im Mitteldrittel zu verkürzen, für den Ausgleich reichte es Calgary aber nicht mehr. Nino Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt. Für Nashville ist es der 1. Sieg nach zuletzt 3 Niederlagen.

Die Colorado Avalanche, die weiter auf den verletzten Denis Malgin verzichten müssen, setzten sich gegen die Red Wings (mit Pius Suter) mit 6:3 durch. Die Blue Jackets mit Tim Berni unterlagen den Rangers 1:3.