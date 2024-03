New Jersey kassiert in der NHL ein bitteres 2:4 gegen Carolina. Pius Suter gewinnt gegen Nino Niederreiter.

NHL am Samstag

New Jersey verliert die Playoffs langsam, aber sicher aus den Augen. Am Samstag mussten sich die Devils den Carolina Hurricanes zuhause mit 2:4 geschlagen geben. Dies, obschon sich sowohl Nico Hischier als auch Timo Meier unter die Torschützen reihten.

Hischier sorgte in der 36. Minute für das 1:1, Meier brachte die Hoffnung auf Punkte mit dem 2:3-Anschlusstor kurz vor Schluss noch einmal zurück, wobei auch Hischier seinen Stock im Spiel hatte. Für den Appenzeller war es der 7. Treffer in den letzten 5 Partien. Zu mehr reichte es New Jersey nicht. Die Devils liegen im Osten bei noch 18 ausstehenden Spielen 6 Punkte hinter dem letzten Wildcard-Platz.

00:59 Video Meier und Hischier setzen vor dem Tor erfolgreich nach Aus Sport-Clip vom 10.03.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Suter glänzt gegen Niederreiter

Weiter nicht zu stoppen sind die Vancouver Canucks. Das Team von Pius Suter deklassierte im Spitzenspiel zwischen dem Ersten und dem Dritten der Western Conference Nino Niederreiters Winnipeg Jets 5:0. Das Heimteam führte bereits nach dem Startdrittel 3:0. Beim 4. Sieg der Canucks in Serie glänzte Suter mit einem Tor und einem Assist. Das 2:0 bereitete der 27-Jährige vor, den Endstand besorgte er mit seinem 13. Treffer der Saison selbst. Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt.

00:41 Video Suter steht am richtigen Ort Aus Sport-Clip vom 10.03.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Nashville setzt Punkteserie fort

Bedeutend besser sieht es aktuell bei Nashville aus. Das von Captain Roman Josi angeführte Team feierte in Columbus einen 2:1-Arbeitssieg. Damit haben die Predators in den letzten 11 Partien immer gepunktet, 10 Mal gingen die «Preds» dabei als Sieger hervor. Josi blieb gegen die Blue Jackets ohne Skorerpunkt. Nashville festigte damit den 1. Wildcard-Rang im Westen. Das Polster ist mit 10 Punkten komfortabel.

Niederlagen für Fiala und Kurashev

Kevin Fiala konnte bei den Los Angeles Kings zwar ein weiteres persönliches Erfolgserlebnis feiern. Sein Führungstreffer gegen die Dallas Stars nach gerade einmal 26 Sekunden blieb bei der 1:4-Niederlage jedoch wertlos. Die Franchise aus Kalifornien befindet sich trotz dem Dämpfer weiter auf Playoff-Kurs.

Dies gilt nicht für die Chicago Blackhawks. Das Team von Philipp Kurashev unterlag auswärts in Washington 1:4 und bezog die 8. Niederlage in den letzten 9 Spielen. Der 24-Jährige Schweizer blieb ohne Skorerpunkt. Die Blackhawks sind nun alleiniges Schlusslicht der Liga.