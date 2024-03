Die New Jersey Devils kassieren in der NHL im Kampf um einen Playoff-Platz eine bittere 2:4-Niederlage gegen Carolina.

NHL am Wochenende

Legende: Zum 21. Mal in dieser Saison Torschütze Nico Hischier. Keystone/AP Photo/Mary Altaffer

New Jersey verliert die Playoffs langsam aber sicher aus den Augen. Am Samstag mussten sich die Devils den Carolina Hurricanes zuhause mit 2:4 geschlagen geben. Dies, obschon sich sowohl Nico Hischier als auch Timo Meier unter die Torschützen reihten.

Hischier sorgte in der 36. Minute für das 1:1, Meier brachte die Hoffnung auf Punkte mit dem 2:3-Anschlusstor kurz vor Schluss noch einmal zurück. Für den Appenzeller war es der 7. Treffer in den letzten 5 Partien. Zu mehr reichte es New Jersey nicht. Die Devils liegen im Osten bei noch 18 ausstehenden Spielen 6 Punkte hinter dem letzten Wildcard-Platz.

Nashville setzt Punkteserie fort

Bedeutend besser sieht es aktuell bei Nashville aus. Das von Captain Roman Josi angeführte Team feierte in Columbus einen 2:1-Arbeitssieg. Damit haben die Predators in den letzten 11 Partien immer gepunktet, 10 Mal gingen die «Preds» dabei als Sieger hervor. Josi blieb gegen die Blue Jackets ohne Skorerpunkt.

Nashville festigte damit den 1. Wildcard-Rang im Westen. Das Polster ist mit 10 Punkten komfortabel.