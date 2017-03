NHL im Video: Big Save, «Buebetrickli» und Hattrick

1. Calvin Pickard «on fire» Der Torhüter von Carolina verhindert im 2. Drittel mit einer sensationellen Parade einen Zweitore-Rückstand gegen Arizona. Genützt hat es am Ende allerdings nicht viel, Colorado verliert mit 0:1. Pickard hext gegen Arizona 0:17 min, vom 14.3.2017

2. Der älteste aller Tricks – das «Buebetrickli» Was für ein Solo – was für ein Treffer. Johnny Gaudreau schnappt sich den Puck hinter den Mittellinie, setzt zu einem Sololauf an und erwischt Pittsburgh-Torhüter Marc-André Fleury mit einem «Buebetrickli» zur 3:2-Führung. Calgary siegt mit 4:3 nach Penaltyschiessen. Sololauf über das halbe Feld mit dem «Buebetrickli» abgeschlossen 0:22 min, vom 14.3.2017

3. Mit einem Hattrick die Torausbeute mehr als verdoppelt Es ist der Abend des Jaccob Slavin: Mit einem Hattrick hat er massgeblichen Anteil an Carolinas Spektakel-Sieg (8:4) bei den New York Islanders. Es sind seine Tore 3 bis 5 in dieser Saison, zuvor hat er in 65 Partien nur 2 Mal getroffen. Hattrick – Slavin mausert sich zum Skorer 0:29 min, vom 14.3.2017