Kevin Fiala steht mit Los Angeles dank einem 4:1 gegen Calgary in den NHL-Playoffs. Timo Meier siegt mit New Jersey.

Fiala in den Playoffs, Meier mit Doppelpack

NHL in der Nacht auf Freitag

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Los Angeles Kings stehen in der NHL als Playoff-Teilnehmer fest. Beim wichtigen 4:1-Sieg gegen die Calgary Flames erzielte Kevin Fiala das erste Tor des Spiels. In der 7. Minute landete der Puck während eines Überzahlspiels beim Schweizer, der mit einem Handgelenkschuss für die frühe Führung des Heimteams sorgte. Es war sein 28. Treffer der Saison.

Die Kings sind die siebte Franchise der Western Conference, die das Playoff-Ticket gelöst hat. Um den letzten Platz kämpft der letztjährige Stanley-Cup-Sieger Vegas Golden Knights mit den St. Louis Blues. Damit wird ein Schweizer Quartett in den NHL-Playoffs vertreten sein. Neben Fiala verlängert sich die Saison auch für Roman Josi (Nashville Predators), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets) und Pius Suter (Vancouver Canucks).

Legende: Brachte sein Team auf die Siegerstrasse Kevin Fiala. Keystone/AP Photo/Mark J. Terrill

Meier glänzt bei spektakulärem Sieg

Nicht in die Playoffs geschafft haben es die Schweizer der New Jersey Devils. Immerhin revanchierte sich das Team aus Newark in der Nacht auf Freitag für die zwei Tage zuvor erlittene Heimniederlage gegen die Toronto Maple Leafs und gewann auswärts 6:5.

Der Schwede Jesper Bratt erzielte in der 59. Minute das Game-Winning-Goal für die Devils. Neben ihm hatte auch der Schweizer Timo Meier einen grossen Anteil am Erfolg. Er erzielte die Tore zur 3:2-Führung sowie zum 4:4-Ausgleich und sammelte im letzten Drittel zudem einen Assistpunkt.

01:17 Video Meiers Doppelpack gegen Toronto Aus Sport-Clip vom 12.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Devils-Captain Nico Hischier, der sich einen Assist gutschreiben liess, absolvierte in Toronto seine 450. Partie in der Regular Season.