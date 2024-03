Dank einem überragenden Timo Meier besiegen die New Jersey Devils in der NHL die St. Louis Blues zu Hause 4:1.

Legende: Aktuell in Fahrt Timo Meier. Keystone/AP/Frank Franklin II

Meier hatte bei allen vier Treffern der Devils den Stock im Spiel, die ersten drei erzielte er selber. Es war für den Appenzeller Stürmer die vierte Partie in Folge, in der er sich in die Torschützenliste eintrug, und die fünfte hintereinander, in der er punktete. Damit hat er die Kritiker wohl endgültig verstummt. Nach 50 Spielen totalisiert er 17 Treffer und 16 Assists.

Nico Hischier steuerte seine Assists Nummern 26 und 27 in der laufenden Saison zum Sieg bei. Das sich ausserhalb der Playoff-Plätze befindende New Jersey hatte zuvor dreimal in Serie verloren. Es war für die Devils die zweite Partie nach der Entlassung von Headcoach Lindy Ruff, der durch seinen Assistenten Travis Green ersetzt wurde.

Predators setzen Serie fort

Die Nashville Predators punkteten dank einem 4:2-Heimsieg gegen die Buffalo Sabres zum zehnten Mal in Folge – einmal verloren sie in der Verlängerung. Roman Josi bereitete in der 4. Minute unter den Augen von Nationaltrainer Patrick Fischer das 1:0 des dreifachen Torschützen Filip Forsberg vor.