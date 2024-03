Roman Josi muss sich in seinem 900. Regular-Season-Spiel in der NHL spektakulär geschlagen geben, gibt dabei aber drei Assists.

Josi mit drei Assists in Jubiläumsspiel

NHL in der Nacht auf Freitag

Legende: 900 Spiele und 500 Assists Für Roman Josi. Imago/USa Today

Bei der 4:8-Niederlage mit den Nashville Predators bei den Arizona Coyotes (mit Janis Moser) war Roman Josi der beste Akteur seines Teams. In seinem 900. Regular-Season-Spiel in der NHL lieferte der 33-Jährige gleich drei Assists. Damit steht Josi nun bei 500 Assists in der Regular Season.

Trotz der ersten Niederlage nach zuvor 6 Siegen in Folge und 18 Spielen, in denen immer gepunktet wurde, liegen die Predators weiterhin auf Playoff-Kurs. Der Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz beträgt 8 Punkte.

Weitere Schweizer erfolglos

Wie Josi konnten auch die anderen Schweizer in der Nacht auf Karfreitag nicht als Sieger vom Eis. Philipp Kurashev unterlag mit den Chicago Blackhawks 0:2 bei den Ottawa Senators. Kevin Fiala und die LA Kings mussten sich den Edmonton Oilers mit 1:4 geschlagen geben.

Ebenfalls mit 1:4 verloren die Winnipeg Jets (mit Nino Niederreiter) gegen die Vegas Golden Knights. Pius Suter und die Vancouver Canucks unterlagen im Spitzenspiel gegen die Dallas Stars mit 1:3.