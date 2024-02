NHL in der Nacht auf Freitag

Legende: Persönlich erfolgreich, doch das Team verliert Kevin Fiala (rechts). Reuters/USA Today Sports

Kevin Fiala erzielte kurz vor der ersten Sirene den zwischenzeitlichen Ausgleich im Powerplay. Sein 45. Skorerpunkt im 55. Spiel brachte den Kings jedoch keine Punkte ein. Nach zuvor vier Siegen in Serie mussten sie das Eis mal wieder als Verlierer verlassen. Gegen Nashville, bei dem Roman Josi ohne Skorerpunkt blieb, setzte es ein 1:4 ab.

Für die Franchise aus Tennessee war es ein wichtiger Erfolg im Kampf um die Playoff-Plätze. Die Predators bleiben damit punktgleich (bei einem Spiel mehr) mit St. Louis, das in der Western Conference auf dem letzten Wildcard-Platz liegt.

Weitere Schweizer im Einsatz

Die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verloren beim 1:5 gegen die New York Rangers zum zweiten Mal in Serie.

Weiterhin an der Spitze der Western Conference thronen die Vancouver Canucks mit dem Schweizer Pius Suter. Dies, obwohl sie bei den Seattle Kraken die vierte Niederlage in Serie hinnehmen mussten. Beim 2:5 steuerte Suter den Assist zum zwischenzeitlichen 2:2 bei.