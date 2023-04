Die Winnipeg Jets schlagen New Jersey Devils gleich mit 6:1. Nino Niederreiter und Nico Hischier netzen dabei ein.

NHL in der Nacht auf Montag

Legende: Bejubelt sein 24. Saisontor Nino Niederreiter (Mitte). Reuters / USA Today Sports

Zwei Tage nach seinem Tor beim 6:2-Heimsieg gegen die Detroit Red Wings reüssierte Nino Niederreiter erneut für die Winnipeg Jets. Der Bündner Stürmer erzielte in der 17. Minute nach Ablauf einer Strafe gegen die New Jersey Devils mit einem Nachschuss das 2:0 für die Gastgeber, die bis Spielhälfte auf 4:0 davonziehen konnten. Für Niederreiter war es das 24. Saisontor. 14 Sekunden vor Spielende gelang Nico Hischier mit seinem 31. Saisontreffer der Ehrentreffer für die Devils.

Dank dem Sieg hält sich Winnipeg im Westen auf einem Wild-Card-Platz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. In dieser Rangliste belegen sie mit zwei Punkten Vorsprung auf die Calgary Flames, die in der Nacht auf Montag ebenfalls gewannen, den 2.Platz.

Die bereits für die Playoffs qualifizierten Devils verloren im Rennen um den Sieg in ihrer Division gegenüber den siegreichen Carolina Hurricanes an Boden. Der Rückstand auf Platz 1 beträgt bei fünf ausbleibenden Spielen drei Punkte.

Fiala fehlt erneut

Das Playoff-Ticket ebenfalls auf sicher haben die Los Angeles Kings von Kevin Fiala. Die Kalifornier sind nach dem 4:1-Auswärtssieg in Vancouver nicht mehr aus den Top 3 der Pacific Division zu verdrängen. Fiala allerdings fehlte zum achten Mal in den letzten elf Spielen aufgrund einer nicht genauer definierten Verletzung.