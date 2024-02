Chicago hat in der NHL gegen die New York Rangers mit 3:4 nach Verlängerung verloren – trotz zweier Assists von Philipp Kurashev.

NHL in der Nacht auf Samstag

62 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit durfte Chicago wieder hoffen: Jason Dickinson hatte soeben den 3:3-Ausgleich gegen die New York Rangers erzielt. Den ersten Assist hatte dabei wie schon beim 2:3-Anschlusstreffer der Blackhawks Philip Kurashev gegeben.

Zibanejad besiegelt Chicago-Niederlagenserie

Doch in der Overtime musste sich Chicago dennoch zum 6. Mal in Folge geschlagen geben. Mika Zibanejad erzielte nach 2:37 Minuten den Siegtreffer für die Gäste. Mit seinem 8. Overtime-Goal für die Rangers stellte der Schwede einen neuen Franchise-Rekord auf.

Kurashev wurde als dritter Star der Partie ausgezeichnet. Mit 27 Punkten (8 Tore/19 Assists) bei 45 Einsätzen in der laufenden Saison ist der Berner Stürmer bereits besser als in der gesamten letzten Saison (25 Punkte in 70 Einsätzen). Der 24-Jährige steht damit auf Platz 2 von Chicagos Skorerliste hinter Wunderkind Connor Bedard (33 Punkte), der allerdings seit dem 5. Januar aufgrund einer Verletzung nicht mehr gespielt hat.

Legende: Stemmte sich gegen die Niederlage Philip Kurashev mit vollem Einsatz. Reuters/USA TODAY Sports