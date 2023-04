Kings trotz brillantem Fiala out – Devils müssen in die «Belle»

NHL in der Nacht auf Sonntag

Trotz eines starken Auftritts von Kevin Fiala (1 Tor, 2 Assists) ist die NHL-Saison für die L.A. Kings vorbei.

Die Kalifornier unterliegen Edmonton zuhause 4:5 und verlieren die Playoff-Achtelfinal-Serie mit 2:4.

Die New Jersey Devils kassieren gegen die N.Y. Rangers eine 2:5-Niederlage. Damit kommt es in dieser Serie zum Showdown.

Toronto gewinnt gegen Tampa Bay zum ersten Mal seit 2004 eine Playoff-Serie.

Bitterer Abend für Kevin Fiala: Der 26-jährige St. Galler brillierte im Heimspiel der L.A. Kings gegen die Edmonton Oilers, dennoch schied sein Team aus. Fiala lieferte bei der 4:5-Heimniederlage die Vorarbeit zum 1:1 sowie zum 2:3 und sorgte in der 29. Minute mit seinem 1. Playoff-Treffer für den 3:3-Ausgleich.

Auch nach dem 3:4-Rückstand kämpften sich die Kings noch einmal zurück. Doch knapp 3 Minuten vor Schluss war es Kailer Yamamoto, der die Oilers zum Sieg schoss. Los Angeles muss sich in der Achtelfinal-Serie damit mit 2:4 Siegen geschlagen geben. Fiala beendete die Playoffs mit 6 Skorerpunkten, wobei er die ersten drei Spiele verletzungsbedingt verpasst hatte.

Legende: Starke Leistung bleibt unbelohnt Kevin Fiala (rechts). Getty Images/Ronald Martinez

Schmid bei Devils-Niederlage ausgewechselt

Die New Jersey Devils müssen in der Nacht auf Dienstag zuhause die «Belle» gegen die New York Rangers bestreiten. Das Team um den Schweizer Captain Nico Hischer (1 Assist) verlor Spiel 5 auswärts im Madison Square Garden mit 2:5.

Torhüter Akira Schmid, der im 5. Spiel noch mit einem Shutout geglänzt hatte, erlebte einen bitteren Abend. Der 22-jährige Berner wurde bei Stand von 1:5 in der 43. Minute ausgewechselt. Bis dahin konnte Schmid nur 24 der 29 Schüsse auf sein Tor abwehren.

Toronto bricht Fluch

Die Maple Leafs konnten zum ersten Mal seit 19 Jahren eine Playoff-Serie gewinnen. Die Kanadier setzten sich im 6. Spiel auswärts gegen Tampa Bay mit 2:1 nach Verlängerung durch und gewannen die Serie mit 4:2. Gefeierter Held war Ex-SCB-Spieler John Tavares, der in der 5. Minute der Overtime den entscheidenden Treffer erzielte.