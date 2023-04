Schweizer in Skorerlaune: Meier, Fiala und Moser treffen

NHL in der Nacht auf Sonntag

Legende: Trifft zum 5:3 Timo Meier. Keystone/AP Photo/Charles Rex Arbogast

Die New Jersey Devils bleiben dank einem 6:3-Sieg gegen die Chicago Blackhawks im Rennen um den Sieg in der Metropolitan Division. Massgeblichen Anteil am Erfolg hatte Timo Meier. Der Stürmer bereitete den Treffer zum 2:2-Ausgleich vor und markierte mit seinem 37. Saisontor das 5:3 für sein Team. Sein Landsmann Nico Hischier liss sich einen Assist gutschreiben.

Weil die Carolina Hurricanes gegen die Montreal Canadiens ebenfalls einen Auswärtserfolg feierten (3:0), bleiben die Devils mit einem Spiel mehr einen Punkt hinter dem Leader der Metropolitan Division. Vor den Playoffs, für die beide Teams bereits qualifiziert sind, stehen für die Devils noch sechs Spiele auf dem Programm.

Fiala mit Tor uns Assist

Die Los Angeles Kings sind noch nicht für die Playoffs qualifiziert, haben mit dem 3:1-Sieg gegen die Seattle Kraken jedoch einen grossen Schritt in diese Richtung gemacht. Kevin Fiala trug sich dabei erstmals seit seiner Verletzungspause wieder in die Torschützenliste ein. Er traf 46 Sekunden vor Schluss ins leere Tor. Davor hatte der Schweizer Stürmer bereits einen Assist verbucht.

Ebenfalls zu einem Treffer – seinem siebten in dieser Saison – kam Janis Moser. Der Schweizer Verteidiger der Arizona Coyotes fand im Powerplay nach einem schönen Querpass die Lücke. Sein Team war beim 2:7 gegen die San Jose Sharks jedoch chancenlos. Das galt auch für die Columbus Blue Jackets, die gegen die Florida Panthers im heimischen Stadion 0:7 untergingen. Beim ersten Gegentreffer sass Verteidiger Tim Berni auf der Strafbank.