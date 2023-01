NHL in der Nacht auf Sonntag

Pius Suter erzielt beim 4:2-Sieg der Detroit Red Wings gegen die Ottawa Senators seinen 5. Saisontreffer und leitet mit seinem Tor zum 1:2 die Wende ein.

Roman Josi, Kevin Fiala und Denis Malgin dürfen sich einen Skorerpunkt gutschreiben lassen, verlieren aber mit ihren Teams.

Auch Timo Meier und Janis Moser müssen als Verlierer vom Eis.

Am letzten Tag des Jahres herrschte in der NHL noch einmal Hochbetrieb. Sechs Schweizer standen mit ihren Teams im Einsatz. Einzig für Pius Suter endete der Abend jedoch mit einem Sieg. Die Detroit Red Wings gewannen zuhause 4:2 gegen die Ottawa Senators. Suter stand mit seiner Direktabnahme zum 1:2 im Mitteldrittel am Anfang der Aufholjagd von Detroit. Es war das fünfte Saisontor des Zürchers.

Legende: Freuten sich über den Sieg Pius Suter (2.v.l.) und seine Teamkollegen. IMAGO/USA TODAY Network

Malgin mit erstem Assist

Je ein Assist gelang Roman Josi (4:5 nach Verlängerung mit Nashville in Las Vegas), Kevin Fiala (2:4 mit Los Angeles gegen Philadelphia) und Denis Malgin (2:6 mit Colorado gegen Toronto). Für Malgin war es im fünften Spiel seit seinem Wechsel von Toronto nach Denver der erste Skorerpunkt. Dennoch konnte er seinen ehemaligen Klub nicht wirklich ärgern.

Auch für Timo Meier und Janis Moser verlief der Spieltag nicht erfolgreich. Meier verlor mit den San Jose Sharks trotz Führung mit 2:5 bei den Dallas Stars. Die Arizone Coyotes mit Moser verspielten sogar eine 2:0-Führung und mussten sich Tampa Bay Lightning letztlich mit 3:5 geschlagen geben.