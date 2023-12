Nashville ist in der NHL dank einem Sieg in Buffalo bis auf einen Punkt an einen Playoff-Rang herangerückt.

NHL-Partien am Sonntag

Legende: Stand gegen Buffalo über 24 Minuten auf dem Eis Roman Josi. Reuters/Timothy T. Ludwig

Nach zuletzt 2 Niederlagen in Folge ist Nashville in der NHL in der Nacht auf Montag auf die Siegerstrasse zurückgekehrt. Die Predators behielten bei den Buffalo Sabres mit 2:1 die Oberhand. Matchwinner für das Team von Captain Roman Josi war Goalie Juuse Saros, der 34 Schüsse stoppte.

Nashville stellte bereits nach 11 Minuten auf 2:0, nach dem Anschlusstreffer Buffalos bei Spielmitte brachten die «Preds» den knappen Vorsprung über die Zeit. Dank den Punkten 23 und 24 rückt Nashville wieder näher an die Playoff-Ränge. Der Rückstand beträgt aktuell nur 1 Punkt.

Los Angeles stark unterwegs

Einen Sieg bejubelten auch die Los Angeles Kings. Die Kalifornier mit dem Schweizer Stürmer Kevin Fiala rangen die Colorado Avalanche zuhause mit 4:1 nieder. Die Heimfans mussten sich bis in die 30. Minute gedulden, ehe Quinton Byfield zum verdienten 1:1 traf. Die Differenz machten die Kings im Schlussabschnitt, den sie mit 3:0 für sich entschieden. Fiala blieb wie Nashvilles Josi ohne Skorerpunkt, beide kamen auf eine Plus-1-Bilanz.

Die Kings haben sich nach dem ersten Viertel der Regular Season eine ausgezeichnete Ausgangslage verschafft. In der Western Conference belegt Los Angeles derzeit Platz 4, nach Verlustpunkten liegen Fiala und Co. aber gar vor dem Leader und amtierenden Stanley-Cup-Champion Vegas Golden Knights.

Am anderen Ende der Tabelle der Western Conference befindet sich Chicago. Die sich im Umbruch befindenden Blackhawks kassierten beim 1:4 in Minnesota bereits die 16. Niederlage im 23. Spiel. Philipp Kurashev war am einzigen Chicago-Treffer nicht beteiligt.