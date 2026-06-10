Die Carolina Hurricanes setzen sich in Spiel 4 der Finalserie gegen Las Vegas mit 5:3 durch.

Im Duell um den Stanley Cup ist wieder alles offen: In Spiel 4 glichen die Carolina Hurricanes die Finalserie dank eines 5:3 bei den Golden Knights zum 2:2 aus.

Matchwinner beim hart erkämpften Auswärtssieg war Captain Jordan Staal. Im Powerplay stellte der Kanadier mit einem Handgelenkschuss nach knapp 13 Minuten zunächst auf 3:1.

Nachdem Vegas im Mitteldrittel den Ausgleich geschafft hatte, war Staal erneut zur Stelle. Mit einer Willensleistung drückte er die Scheibe backhand im Fallen zum 4:3 über die Linie (47.). Nikolaj Ehlers, der zuvor bereits zwei Assists verbucht hatte, machte mit dem 5:3 ins leere Tor alles klar.

Vegas mit Pech

Schon zuvor hatte die Partie Unterhaltung geboten. Nach nur dreieinhalb Minuten lag Carolina 2:0 in Front. Die Golden Knights hatten ausserdem Pech, dass das vermeintliche 2:3 von Brayden McNabb nicht zählte, weil es Sekundenbruchteile nach der ersten Sirene fiel.

Der Traum vom ersten Stanley Cup seit 20 Jahren lebt bei den Hurricanes weiter. Spiel 5 bestreiten sie in der Nacht auf Freitag wieder vor heimischem Publikum.

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