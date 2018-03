Die Nashville Predators unterliegen in einem umkämpften Spitzenspiel der Central Division den Winnipeg Jets auswärts 4:5 nach Penaltyschiessen. Während Kevin Fiala gerade auf der Strafbank sass, brachte sein Landsmann und Teamkollege Roman Josi die Nashville Predators in der 11. Minute bei 4 gegen 4 Feldspieler mit einer schönen Direktabnahme 1:0 in Führung.

Der Stanley-Cup-Finalist der letzten Saison führte später sogar 2:0 und 3:1, musste im Schlussdrittel jedoch den Ausgleich zum 4:4 hinnehmen. Die Entscheidung fiel erst im Penaltyschiessen, in dem einzig Winnipegs Mark Scheifele reüssieren konnte.

Auf Nashvilles Seite verschoss unter anderen auch Fiala. Der Ostschweizer hatte sich im Mitteldrittel bei einem Bully-Tor zum 3:1 seinen 23. Assist der Saison gutschreiben lassen. Damit qualifizieren sich die Jets für die Playoffs.

Auch Minnesota verliert

Auch Nino Niederreiter musste mit den Minnesota Wild eine Zusatzschicht einlegen. Das Team des Bündners unterlag den Boston Bruins zuhause 1:2 nach Verlängerung. Das entscheidende Tor nach nur 28 Sekunden der Overtime erzielte der Kanadier Brad Marchand.

