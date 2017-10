Owetschkin ist der Overtime-König

Samstag, 21. Oktober 2017, 7:33 Uhr

Washington-Stürmer Alexander Owetschkin entscheidet das Spiel gegen Detroit in der Verlängerung und bricht einen Rekord. Timo Meier gewinnt derweil das Schweizer Duell in New Jersey.

Owetschkins Rekord-Tor in der Overtime 0:17 min, vom 21.10.2017 Rekord : Alexander Owetschkin bejubelt beim 4:3 gegen Detroit seinen 20. Overtime-Winner.

: Alexander Owetschkin bejubelt beim 4:3 gegen Detroit seinen 20. Overtime-Winner. Schweizer: Hischier und Co. bleiben ohne Punkte. Typischer hätte der Treffer kaum sein können: In seiner unnachahmlichen Art hämmerte Alexander Owetschkin den Puck per Direktabnahme in die Maschen. Das Overtime-Tor zum 4:3 n. V. entschied nicht nur die Partie gegen Detroit. Es war auch Owetschkins 20. OT-Winner der Karriere – das bedeutet Rekord. Der russische Topstürmer unterstrich mit dem Treffer seine blendende Form. In 8 Saisonspielen hat er bereits 10 Tore erzielt. Meier besiegt Müller und Hischier In New Jersey kam es derweil zum Aufeinandertreffen dreier NHL-Schweizer. Timo Meier besiegte mit den San Jose Sharks Mirco Müller und Nico Hischier im Dress der Devils mit 3:0. Sven Bärtschi ging bei Vancouvers 4:2-Sieg gegen Buffalo als Sieger vom Eis. Die Canucks leisteten sich zwar einen Fehlstart, drehten danach aber mächtig auf. Mann des Spiels war Derek Dorsett mit 2 Toren und 1 Assist.

nipf