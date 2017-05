Pittsburgh wieder mit Crosby, aber noch nicht durch

Pittsburgh hat den ersten Matchpuck gegen Washington nicht nutzen können. Mit dem wiedergenesenen Sidney Crosby unterlagen die Penguins den Capitals auswärts mit 2:4.

Mit dem Saisonende vor Augen drehte Washington im Schlussdrittel mächtig auf und wendete die Partie mit drei Toren zwischen der 43. und 48. Minute. Das 4:2 gelang Alexander Owetschkin, der zuletzt drei Spiele ohne Treffer geblieben war.

Damit steht es in der Best-of-7-Serie nur noch 3:2 für die Penguins. In der Nacht auf Dienstag bietet sich dem Titelverteidiger – diesmal vor Heimpublikum – erneut die Chance, den Einzug in den Conference-Final sicherzustellen.

Washingtons 3 Tore zur Wende

Chance für Streit?

Bei den Penguins konnte Sidney Crosby wieder mittun. Der kanadische Stürmerstar, der den Assist zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung lieferte, hatte in Spiel 3 eine leichte Gehirnerschütterung erlitten.

Personalsorgen haben die Penguins allerdings an anderer Front. Verteidiger Trevor Daley schied in Spiel 5 verletzt aus, was wiederum zur Chance für Mark Streit werden könnte. Der Berner Verteidiger war auch im 10. Spiel überzählig, könnte nun aber doch noch zu seinem Playoff-Debüt für die Penguins kommen.