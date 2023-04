Nach dem 2. Sieg in der Verlängerung (3:2) führen die Los Angeles Kings in der Best-of-7-Serie der NHL-Playoff-Achtelfinals gegen die Edmonton Oilers mit 2:1.

Legende: Da gibt es kein Halten mehr Nach dem 3:2-Siegtreffer brechen in LA alle Dämme. Imago Images/USA TODAY

Die Absenz ihres zweitbesten Skorers Kevin Fiala hindert die Kings nicht am Siegen. Die Franchise aus Los Angeles gewann gegen Edmonton zuhause 3:2 nach Verlängerung und geht in der Playoff-Achtelfinalserie wieder in Führung. Für die Entscheidung zu Gunsten der Kalifornier sorgte Trevor Moore nach 3:24 Minuten in der Verlängerung. Die Kings spielten zu diesem Zeitpunkt in Überzahl, gleich wie schon beim 2:2-Ausgleich durch Adrian Kempe in der 30. Minute.

Edmontons Topskorer Connor McDavid, dem in der Qualifikation 153 Punkte gelungen waren, traf in Spiel 3 gleich doppelt. Doch nur 18 Sekunden nach seinem zweiten Tor konnten die Kings wieder ausgleichen. In der Verlängerung behielten diese – wie schon in Spiel 1 auswärts bei den Oilers – das bessere Ende für sich.