Legende: Gehört mit 20 Jahren schon zu den besten NHL-Spielern Macklin Celebrini. Reuters/David Gonzales

Der Nachfolger von Leo Carlsson als bestbezahlter NHL-Spieler der Geschichte steht bereit. Der schwedische Stürmer hatte Anfang Juli für 18 Millionen Dollar pro Jahr bei den Anaheim Ducks unterschrieben und wird in der kommenden Saison so viel Geld verdienen wie kein anderer Eishockey-Akteur vor ihm.

94 Millionen in 5 Jahren

Doch ab der Spielzeit 2027/28 wird Carlsson in dieser Sparte «nur» noch die Nummer 2 sein. Macklin Celebrini einigte sich am Mittwoch mit den San Jose Sharks auf einen Fünf-Jahres-Vertrag über 94 Millionen Dollar, was einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 18,8 Millionen entspricht. Der kanadische Shootingstar befindet sich aktuell noch in der letzten Saison seines Entry-Level-Vertrags.

Celebrini hat sich 2026 weit über Nordamerika hinaus einen Namen gemacht. Der 20-jährige Stürmer glänzte an den Olympischen Spielen in Mailand mit 10 Skorerpunkten in 6 Spielen. An der WM in Zürich und Freiburg führte Celebrini Kanada als Captain an und buchte in 10 Partien 14 Punkte.