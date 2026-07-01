Nico Hischier und die New Jersey Devils verlängern ihre Zusammenarbeit vorzeitig um 5 Jahre.

Der Schweizer Center unterschreibt für 58,5 Millionen Dollar bis 2032.

Das macht den Devils-Captain zum bestbezahlten Schweizer NHL-Profi.

Noch läuft Nico Hischiers 7-Jahres-Vertrag mit den New Jersey Devils eine Saison. Bevor das Arbeitspapier des Wallisers, welches ihm total 50,75 Millionen Dollar einbringt, im Sommer 2027 ausläuft, hat der Devils-Captain Klarheit geschaffen.

Hischier unterschrieb beim Klub aus Newark für fünf weitere Saisons bis Ende der Spielzeit 2031/32. Der neue Vertrag ist mit 58,5 Millionen Dollar dotiert, pro Saison bekommt Hischier im Schnitt demnach 11,7 Millionen. Das macht ihn zum ersten Schweizer NHL-Profi mit einem Vertrag, der ihm ein zweistelliges Millionengehalt pro Jahr garantiert.

Der Lohn des dreifachen WM-Silbergewinners ist indes gestaffelt: In den ersten beiden Saisons verdient Hischier jeweils 14,5 Millionen, in den letzten beiden Saisons sind es noch je 8,7 Millionen (2029/30 sind es 12,1 Mio.).

Seit 2017 ein Devil

Hischier spielt seit 9 Jahren für die Devils, die ihn 2017 an erster Stelle gedraftet haben. In 631 Partien gelangen dem Schweizer exakt 500 Punkte (205 Tore und 295 Assists), seit der Saison 2020/21 ist Hischier Captain der Devils. In den letzten fünf Spielzeiten gelangen dem 27-Jährigen in der NHL immer mindestens 60 Punkte.

«Als ich diese Position übernommen habe, wusste ich, dass Nico eines der zentralen Elemente ist, welches ich unbedingt als Teil unserer Zukunft behalten wollte», wird General Manager Sunny Mehta in einer Mitteilung der Devils zitiert. «Seine Art, das Spiel zu spielen, seine Führungsqualitäten und seine Selbstlosigkeit sind Eigenschaften, die wir bei diesem Team sehr schätzen.»

Klub-Mitbesitzer David Blitzer sagt: «Seit dem Tag, an dem er 2017 gedraftet wurde, hat Nico Hischier die New Jersey Devils mit Klasse, Einsatzbereitschaft und Engagement repräsentiert. Er stellt das Team über sich selbst und will nichts mehr, als hier in New Jersey zu gewinnen.»

Neben Hischier spielen mit Timo Meier und Jonas Siegenthaler zwei weitere Schweizer für New Jersey. Meiers Vertrag läuft noch bis 2031, jener von Siegenthaler bis 2028.