Legende: Muss wieder mit der AHL vorliebnehmen Torwart Akira Schmid. Keystone/AP Photo/Adam Hunger

Goalie Schmid wieder in der AHL

Die New Jersey Devils haben Goalie Akira Schmid erneut in die AHL zum Farmteam Utica Comets geschickt. Der 23-Jährige muss weichen, nachdem die Devils mit dem Kanadier Jake Allen und dem Finnen Kaapo Kähkönen zwei neue Torhüter geholt haben. Schmid kam in dieser Saison auf 19 Einsätze in der NHL, die meisten davon zu Beginn der Saison. Seit Ende Dezember wurde er mehrmals in die zweitklassige AHL versetzt, in der er seither 13 Partien bestritten hat.