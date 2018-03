Den Nashville Predators gelingt die Revanche gegen die Minnesota Wild. Und: Vanek-Gala in Edmonton.

Drei Tage nach der 1:4-Pleite in Minnesota ist Nashville die Revanche gelungen. Das Team von Roman Josi und Kevin Fiala gewann zuhause gegen die Wild mit 2:1 nach Penaltyschiessen.

Den Treffer für die Predators in der regulären Spielzeit erzielte Josi in der 3. Minute nach einem Bully. Für den Berner Verteidiger war es das 12. Saisontor. Der 27-Jährige wurde zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt, hinter Teamkollege Kyle Turris, der als einziger im Shootout traf. Auf der Gegenseite scheiterte Nino Niederreiter mit seinem Penalty an Predators-Hüter Pekka Rinne.

Sharks-Serie reisst

Ebenfalls zu einem Heimsieg kamen Nico Hischier und Mirco Müller beim 4:3 der New Jersey Devils gegen Carolina. Für die San Jose Sharks und Timo Meier endete bei der 2:3-Overtime-Niederlage in St. Louis eine Serie von 8 Siegen am Stück.

Vanek mit Hattrick

Mann des NHL-Abends war Thomas Vanek. Der Österreicher in Diensten der Columbus Blue Jackets erzielte beim 7:3-Auswärtssieg in Edmonton drei Tore und gab einen Assist. Nach 10 Minuten hatte das Heimteam noch mit 3:0 geführt.